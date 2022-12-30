«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», у Торопченко голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду нанес поражение «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джошуа Лейво с передачи Андрея Торопченко, Калле Росен и Брэндон Саад.

Гости ответили шайбой Патрика Кейна, реализовавшего большинство.

«Блюзмены» набрали 37 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ястребы» с 20 очками по-прежнему обитают на самом дне (20-я строчка).