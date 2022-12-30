«Миннесота» проиграла «Далласу», Капризов стал автором единственной шайбы своей команды

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Далласу» со счетом 1:4.

В составе гостей дубль оформил Тайлер Сегин, забросив шайбу в большинстве (8-я минута) и в пустые ворота (58), также за команду забивали Уайатт Джонстон (44) и Джейми Бенн, реализовавший численное преимущество (54).

Автором единственного гола хозяев льда стал российский нападающий Кирилл Капризов (18).

«Старз» набрали 50 очков и возглавляют турнирную таблицу Центрального дивизиона, в которой «дикие» с 42 очками занимают третье место.

«Миннесота» 1 января сыграет в гостях с «Сент-Луисом», «Даллас» в этот же день примет «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» - «Даллас Старз» - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы:

0:1 – Сегин (Джонстон, Сутер), 7:15 (Бол.)

1:1 – Капризов (Меррилл), 17:09

1:2 – Джонстон (Хейсканен, Лундквист), 43:29

1:3 – Бенн (Хинтц, Робертсон), 53:26

1:4 – Сегин , 57:58 (П.В.)