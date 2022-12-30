Хет-трик Шайфле принес «Виннипегу» победу над «Ванкувером», у Кузьменко гол + пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду обыграл «Авнкувер Кэнакс».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Марк Шайфле, дважды реализовавший большинство. Еще одну шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа, блестяще выполнивший буллит.
Гости ответили точными бросками Андрея Кузьменко и Конора Гарлэнда, которому россиянин ассистировал.
«Виннипег» набрал 45 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Ванкувер» с 35 очками остался 11-м.
источник: «Советский спорт»