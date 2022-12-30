Передача Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Трэвис Конекны. Еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт и Энтони ДиАнджело с передачи Ивана Проворова.

Хозяева ответили дублем Томаша Гертла и шайбой Кевина Лабанка. Один раз «акулы» реализовали численный перевес.

«Летчики» набрали 31 очко, но остались на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сан-Хосе» с 29 очками занимают 14-ю строчку на Западе.