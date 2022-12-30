Василевский похвалил защиту «Тампы» в матче с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал результат матча регулярного первенства НХЛ, в котором его команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я чувствовал себя нормально до нашего меньшинства «три на четыре» в овертайме. Но сегодня наша оборона проделала огромную работу. Мы играли всего с пятью защитниками, но они провели очень солидный матч», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов. В составе хозяев отличился Брэйден Пойнт с передач Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова.

Гости ответили шайбой Мики Зибанежада.

«Молнии» набрали 45 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджеры» с 44 очками расположились на девятой строчке.