«Амур» победил «Адмирал» благодаря хет-трику Корягина

«Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 5:3.

В составе «тигров» хет-трик оформил Глеб Корягин (забив на 17-й, 39-й и 50-й минутах), также голами отличились Артур Гиздатуллин (3), Игорь Руденков, реализовавший численное преимущество (42).

У «моряков» по шайбе забросили Евгений Грачев (38), Дмитрий Саюстов (51) и Николай Елисеев в большинстве (57).

Таким образом, команда из Хабаровска набрала 42 очка и поднялась на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, в которой клуб из Владивостока с 55 очками идет четвертым.

Следующем соперником обоих коллективов будет минское «Динамо». «Амур» примет белорусскую команду 3 января, которая спустя два дня проведет выездную игру против «Адмирала».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Амур» (Хабаровск) - 3:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы:

0:1 – Гиздатуллин (Дрозг, Дубакин), 2:41

0:2 – Корягин (Шаров), 16:41

1:2 – Грачев, 37:51

1:3 – Корягин (Ли, Бочаров), 38:43

1:4 – Руденков (Гребенкин, Дубакин), 41:24 (Бол.)

1:5 - Корягин (Гребенкин, Бочаров), 49:49

2:5 - Саюстов (Файзуллин, Лисовец), 50:20

3:5 - Елисеев (Лисовец), 56:45 (Бол).