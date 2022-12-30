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Конгресс украинцев Канады потребовал запретить Овечкину въезд в страну

По их словам, хоккеист занял неправильную политическую позицию.
30 декабря 2022 16:57
автор: Артур Гичунцев

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству с просьбой отобрать визу у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщают американские СМИ.

Кроме того, украинцы призвали запретить въезд хоккеисту на территорию страны. По словам представителей Конгресса, нападающий занял неправильную политическую позицию.

Напомним, Овечкин никогда не скрывал, что поддерживает президента России Владимира Путина, а осенью 2017 года он основал общественное движение «Putin Team».

источник: «Советский спорт»
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По их словам, хоккеист занял неправильную политическую позицию.
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