«Автомобилист» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Сибири» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист» завершился в пользу гостей. Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева – 1:0.

Автором решающего броска стал 23-летний нападающий Никита Шашков.

Таким образом, команда Николая Заварухина потерпела шестое поражение кряду, а «Сибирь» выиграла третий матч из последних пяти.

3 января «Автомобилист» примет «Авангард», а «Сибирь» встретится с «ястребами» через два дня.