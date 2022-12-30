Буллит Ткачева принес победу «Авангарду» в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались «ястребы» – 3:2 Б.

Автором решающего броска стал Владимир Ткачев. Он же отличился в основное время (38-я минута). Еще одну шайбу забросил Федор Малыхин (29-я). У «Салавата» отличились Александр Хмелевски (4-я) и Степан Санников (8-я).

Таким образом, клуб из Омска выиграл шестой матч кряду, а уфимцы уступили во втором поединке подряд.

3 января «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» днем позже встретится с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Авангард – Салават Юлаев – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – 4 Хмелевски (Дроздов, Коледов)

0:2 – 8 Санников ()

1:2 – 29 Малыхин (Михайлов, Белов)

2:2 – 39 Ткачев (Береглазов)

Победный буллит: Ткачев