«Трактор» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Сегодня, 30 декабря, состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» победил «Металлург» со счетом 5:2.
В составе челябинской команды отличились Никита Тертышный, Илья Карпухин, Сергей Телегин, Михаил Котляревский и Михаил Горюнов-Рольгизер. У «Магнитики» по шайбе забросили Коди Керран и Никита Коростелев.
Таким образом, команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу кряду, а подопечные Ильи Воробьева уступили в третьем матче за последние четыре встречи.
4 января «Трактор» сыграет против СКА, а «Металлург» днем ранее встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» – «Металлург» – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы:
1:0 – 5 Тертышный (Ткачев, Шабанов)
1:1 – 8 Керран (Зернов)
2:1 – 10 Карпухин (Шабанов, Ткачев)
3:1 – 22 Телегин (Сошников)
4:1 – 49 Котляревский (Пулккинен, Горюнов-Рольгизер)
5:1 – 54 Горюнов-Рольгизер (Яруллин)
5:2 – 56 Коростелев (Майе, Яковлев)