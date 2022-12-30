«Северсталь» обыграла «Торпедо», прервав победную серию команды Ларионова

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Игорь Гераськин и Кирилл Пилипенко, реализовавшие большинство, а также Андрей Чуркин. Гости ответили шайбой Владислав Фирстов.

Напомним, что до этого матча «Торпедо» выиграло пять матчей подряд.

Подопечные Андрея Разина набрали 46 очков, оставшись на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Нижегородцы с 59 очками занимают четвертую строчку.