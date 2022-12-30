«Спартак» обыграл минское «Динамо», прервав серию из шести поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде обыграл минское «Динамо».
Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе хозяев отличились Никита Зоркин, Джозеф Душак, Брэндон Козун, реализовавший большинство, Роман Горбунов и Дмитрий Соколов.
Гости ответили дублем Александра Хохлачева и шайбами Андрея Локтионова, Матвея Заседы и Романа Старченко. Красно-белые дважды воспользовались розыгрышем лишнего игрока.
В серии буллитов точнее оказались москвичи, прервавшие свою серию из шести поражений.
источник: «Советский спорт»