СКА отыгрался с 2:5, но уступил «Витязю» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА завершился в пользу подмосковной команды – 6:5 ОТ.
Автором решающего броска стал Владимир Галузин. Отметим, что его команда имела преимущество в три шайбы, однако питерцы сумели перевернуть игру в третьем периоде: это случилось благодаря голам Марата Хайруллина, Михаила Воробьева и Дмитрия Яшкина.
Таким образом, «Витязь» одержал вторую победу кряду, а армейцы потерпели третье поражение за последние четыре встречи.
3 января подмосковный клуб сыграет с «Куньлунем», а СКА днем позже встретится с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» – СКА – 6:5 ОТ (1:1, 4:1, 0:3, 1:0)
Голы:
0:1 – 10 Ожиганов (Педан, Хуснутдинов)
1:1 – 20 Старков ()
2:1 – 30 Яремчук (Кугрышев, Руа)
3:1 – 32 Граовац (Уилсон, Яровой)
4:1 – 35 Старков (Волгин, Кара)
4:2 – 39 Яшкин ()
5:2 – 39 Волгин ()
5:3 – 43 Хайруллин (Гусев, Ожиганов)
5:4 – 45 Воробьев (Волков, Коромыслов)
5:5 – 49 Яшкин (Жафяров)
6:5 – 65 Галузин (Яремчук)