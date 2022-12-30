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СКА отыгрался с 2:5, но уступил «Витязю» в овертайме

Питерский клуб перевернул игру в третьем периоде.
30 декабря 2022 21:51
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА завершился в пользу подмосковной команды – 6:5 ОТ.

Автором решающего броска стал Владимир Галузин. Отметим, что его команда имела преимущество в три шайбы, однако питерцы сумели перевернуть игру в третьем периоде: это случилось благодаря голам Марата Хайруллина, Михаила Воробьева и Дмитрия Яшкина.

Таким образом, «Витязь» одержал вторую победу кряду, а армейцы потерпели третье поражение за последние четыре встречи.

3 января подмосковный клуб сыграет с «Куньлунем», а СКА днем позже встретится с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – СКА – 6:5 ОТ (1:1, 4:1, 0:3, 1:0)

Голы:

0:1 – 10 Ожиганов (Педан, Хуснутдинов)

1:1 – 20 Старков ()

2:1 – 30 Яремчук (Кугрышев, Руа)

3:1 – 32 Граовац (Уилсон, Яровой)

4:1 – 35 Старков (Волгин, Кара)

4:2 – 39 Яшкин ()

5:2 – 39 Волгин ()

5:3 – 43 Хайруллин (Гусев, Ожиганов)

5:4 – 45 Воробьев (Волков, Коромыслов)

5:5 – 49 Яшкин (Жафяров)

6:5 – 65 Галузин (Яремчук)

источник: «Советский спорт»
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