ЦСКА дожал «Локомотив» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду одолел ярославский «Локомотив».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов и Владимир Брюквин. Гости ответили шайбой Степана Никулина.
Таким образом, армейцы одержали вторую викторию подряд после успеха в матче против СКА и, набрав 61 очко, закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
Железнодорожники с 65 очками остались вторыми вслед за питерцами.
источник: «Советский спорт»