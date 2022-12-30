Хоккеисты «Динамо» обыграли «Сочи» и довели победную серию до 6 матчей

«Сочи» уступил на домашней арене московскому «Динамо». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:5.
В составе победителей дубль оформил Никита Буруянов. Еще по шайбе забросили Андрей Никонов, Илья Каблуков и Кирилл Готовец. У черноморского клуба отличились Кириил Петьков, Матвей Мичков и Артем Федоров.
Таким образом, команда Алексея Кудашова выиграла шестой матч кряду, а «Сочи» потерпел 16-е поражение подряд.
3 января «Динамо» сыграет с московским ЦСКА, а подопечные Сергея Светлова в тот же день встретятся с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Динамо» Москва – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Голы:
1:0 – 2 Петьков (Точицкий, Завгородний)
1:1 – 9 Никонов (Ефремов)
1:2 – 18 Буруянов (Рашевский, Менелл)
2:2 – 26 Мичков (Морроу, Федоров)
2:3 – 33 Буруянов (Миронов)
2:4 – 42 Каблуков (Менелл, Муранов)
3:4 – 59 Федоров (Александров)
3:5 – 60 Готовец ()