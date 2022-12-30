«Ак Барс» одолел «Нефтехимик», одержав вторую победу подряд при Билялетдинове

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дыняк. Еще одну шайбу забросил Артем Галимов.
Гости ответили точным броском Максима Березина в меньшинстве.
«Ак Барс», одержавший вторую победу подряд после назначения на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова, набрал 51 очко и расположился на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Нижнекамцы с 41 очком по-прежнему последние, 11-е.
источник: «Советский спорт»