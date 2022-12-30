Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Нефтехимиком»: Ребята уже пытаются играть так, как мы хотим

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мне кажется, играя была интересной для всех, для зрителей в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не все получилось так, как мы хотели. Хороший второй период и завершающий третий тоже. Я очень доволен ребятами, они уже пытаются играть так, как мы хотим. Не все еще в порядке, но они стараются делать то, что мы говорим. Потому большая заслуга в победе парней, которые были на поле, и вратарская позиция сегодня выглядела хорошо», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дыняк. Еще одну шайбу забросил Артем Галимов.

Гости ответили точным броском Максима Березина в меньшинстве.

«Ак Барс», одержавший вторую победу подряд после назначения на пост главного тренера Билялетдинова, набрал 51 очко и расположился на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Нижнекамцы с 41 очком по-прежнему последние, 11-е.