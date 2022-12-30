Федоров доволен победой ЦСКА над «Локомотивом»: Я рад, что мы такие матчи можем играть

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нашу команду с победой. Нам удалось сохранить концентрацию и внимание даже после пропущенной шайбы. Хотя не скажу, что она была курьезной. Это был хороший гол, но не совсем обычный. Рад за ребят и за команду, что после этого момента мы ни разу не оглянулись назад и продолжили играть в атакующий хоккей, когда были с шайбой. Мы играли против организованного и терпеливого соперника. Я рад, что мы такие матчи можем играть. Всех с Наступающим!», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов и Владимир Брюквин. Гости ответили шайбой Степана Никулина.

Таким образом, армейцы одержали вторую викторию подряд после успеха в матче против СКА и, набрав 61 очко, закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Железнодорожники с 65 очками остались вторыми вслед за питерцами.