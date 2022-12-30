Ротенберг – о матче с «Витязем»: Игра держала всех в тонусе. Такой хоккей нам нужен!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения от «Витязя» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В частности, он заявил, что команда проведет работу над ошибками и вернется сильнее. При этом специалист подчеркнул, что в раздевалке царит позитивная обстановка, поскольку армейцы проявили характер.

«Был ли это самый нервный матч в сезоне? Это был хороший урок, из которого мы должны многое извлечь. Игра действительно держала всех в нерве, в тонусе. Одиннадцать голов забили, такой хоккей нам нужен!» – добавил Ротенберг, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

Напомним, СКА уступал «Витязю» со счетом 2:3, но в третьем периоде перевернул игру и перевел ее в овертайм, где все решил точный бросок Владимира Галузина.