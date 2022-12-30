Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА: Неправильно сыграли в овертайме

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче регулярного первенства КХЛ.

«ЦСКА заслужил победу. Мы не хотели сопернику ее отдавать, но неправильно сыграли в овертайме. Парни - молодчики, много сил потратили, много меньшинства выстояли, сражались. Не так много моментов было в атаке, но смогли выжать из них гол. Готовимся дальше. Всех с наступающим Новым годом!», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов и Владимир Брюквин. Гости ответили шайбой Степана Никулина.

Таким образом, армейцы одержали вторую викторию подряд после успеха в матче против СКА и, набрав 61 очко, закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Железнодорожники с 65 очками остались вторыми вслед за питерцами.