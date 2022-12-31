Гол Малкина не помог «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Джерси» со счетом 2:4.

В составе «Пингвинз» забивали Евгений Малкин (15-я минута) и Джефф Картер (33). Малкин, забросив шайбу, набрал 1180 в своей карьере в НХЛ, обошел по данному показателя Сергея Федорова и вышел на второе место среди россиян. Лидеров является Александр Овечкин (1452 очка).

Что касается «Девилз», то у них дубль оформил Джек Хьюз, реализовав большинство (24) и отправив шайбу в пустые ворота (60), также забивали Дуги Хэмилтон (38) и Нико Хишир в меньшинстве (40).

Обе команды идет в зоне плей-офф, «дьяволы» набрали 48 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «пингвины» с 44 очками идут седьмыми.

«Нью-Джерси» 1 января примет «Каролину», «Питтсбург» на следующий день сыграет в гостях против «Бостона».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Джерси Девилз» - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы:

1:0 – Малкин, 14:26

1:1 – Хьюз (Братт, Хэмилтон), 26:18 (Бол.)

2:1 – Картер (Ракелль, Жозеф), 32:30

2:2 – Хэмилтон (Зигентхалер, Мерсер), 37:37

2:3 – Хишир (Смит, Маклауд), 39:22 (Мен.)

2:4 – Хьюз (Мерсер, Хаула), 59:55 (П.В.)