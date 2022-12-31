Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду»

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Флориду» со счетом 4:0.

Забивали Стефан Нейсен (8-я минута), Андрей Свечников (25), Теуво Терявяйнен (32) и Йеспери Котканиеми (44), при чем только последний сделал это в равном составе, остальные - в большинстве.

«Ураганы», набрав 54 очка, продолжают лидировать в Столичном дивизионе, а «пантеры» с 36 очками остались шестыми в Атлантическом дивизионе.

«Каролина» 1 января сыграет в гостях с «Нью-Джерси», «Флорида» на следующий день примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Ноусен (Бернс, Ахо), 7:05 (Бол.)

2:0 – Свечников (Нечас, Бернс), 24:58 (Бол.)

3:0 – Терявяйнен (Котканиеми, Джарвис), 31:55 (Бол.)

4:0 – Котканиеми (Джарвис, Пеши), 43:50