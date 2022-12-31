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Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Роли.
31 декабря 2022 08:52
автор: Максим Скороходов

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Флориду» со счетом 4:0.

Забивали Стефан Нейсен (8-я минута), Андрей Свечников (25), Теуво Терявяйнен (32) и Йеспери Котканиеми (44), при чем только последний сделал это в равном составе, остальные - в большинстве.

«Ураганы», набрав 54 очка, продолжают лидировать в Столичном дивизионе, а «пантеры» с 36 очками остались шестыми в Атлантическом дивизионе.

«Каролина» 1 января сыграет в гостях с «Нью-Джерси», «Флорида» на следующий день примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы:
1:0 – Ноусен (Бернс, Ахо), 7:05 (Бол.)
2:0 – Свечников (Нечас, Бернс), 24:58 (Бол.)
3:0 – Терявяйнен (Котканиеми, Джарвис), 31:55 (Бол.)
4:0 – Котканиеми (Джарвис, Пеши), 43:50

источник: «Советский спорт»
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