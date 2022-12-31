«Эдмонтон» разгромил «Сиэтл», Костин оформил дубль

«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 7:2.

В составе канадской команды дубль оформил российский нападающий Клим Костин (забив на 4-й и 26-й минутах), также две шайбы забросил Зак Хаймен (3, 27), оба раза реализовав численное преимущество, помимо них голами отличились Дарнелл Нерс (4), Йессе Пульюярви (10) и Коннор Макдэвид (51).

У американского клуба забивали Даниэль Спронг (22) и Брэндон Танев (28).

Таким образом, «нефтяники» набрали 42 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Кракен» с 40 очками идет пятым.

«Эдмонтон» 1 января примет «Виннипег», «Сиэтл» на следующий день сыграет дома с «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл Кракен» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:7 (0:4, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Хаймен (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:44 (Бол.)

0:2 – Костин (Нюджент-Хопкинс, Янмарк-Нюлен), 3:15

0:3 – Нерс (Ямамото, Макдэвид), 3:54

0:4 – Пульюярви (Хайман, Макдэвид), 9:58

1:4 – Спронг (Донато, Гики), 21:49

1:5 – Костин (Нюджент-Хопкинс, Нерс), 25:33

1:6 – Хаймен (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 26:35 (Бол.)

2:6 – Танев (Данн, Ларссон), 27:33

2:7 – Макдэвид, 50:43