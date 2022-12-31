Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» со счетом 6:1.
В составе «Предэйторз» забивали Колтон Сиссонз (9-я минута), Яков Тренин (30), Филип Форсберг (34), Томас Новак (51), Роман Йоси в большинстве (56) и Нино Нидеррайтер (60). У «Дакс» голом отличился Сэм Кэррик (23).
«Хищники» набрали 35 очков и занимают шестое место в Центральном дивизионе, «утки» с 24 очками замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона.
«Анахайм» 3 января примет «Филадельфию», «Нэшвилл» на следующий день сыграет дома против «Монреаля».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» - «Нэшвилл Предэйторз» - 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Голы:
0:1 – Сиссонз (Форсберг), 8:06
1:1 – Кэррик (Мегна, Вааканайнен), 22:02
1:2 – Тренин, 29:04
1:3 – Форсберг (Сиссонз, Пярссинен), 33:20
1:4 – Новак (Жанно, Смит), 50:44
1:5 – Йоси (Форсберг, Пярссинен), 55:43 (Бол.)
1:6 – Нидеррайтер (Глэсс, Гранлунд), 59:47