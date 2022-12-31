Разин заявил, что «Северсталь» заслужила победу над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после победы своей команды над «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий раз играли с «Торпедо», раньше не хватало чуть-чуть. В этот раз хорошо отыграли, особенно первый и второй периоды. Третий – по заданию, немножко концовку смазали, нервы потрепали болельщикам, но это нормально для нашей команды в этом сезоне. Заслуженная победа», - приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Подопечные Разина набрали 46 очков, оставшись на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы с 59 очками занимают четвертую строчку.

«Торпедо» 3 января примет «Сочи», «Северсталь» на следующий день сыграет в гостях против «Ак Барса».