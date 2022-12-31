Форвард «Трактора» Рыков о победной серии челябинцев: Все в команде стали дружнее

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Рыков прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Все в команде стали дружнее. Подбадриваем друг друга. Надеемся, что такая серия продолжится. Будем стараться радовать болельщиков», - приводит слова хоккеиста «РБ-Спорт».
Напомним, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу челябинцев. Эта победа стала для «Трактора» уже третьей кряду.
С 44 очками команда поднялась в зону плей-офф и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
источник: «РБ-Спорт»