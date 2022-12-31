Генеральный директор «Салавата Юлаева» подвел итоги года для клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвел итоги 2022 года для уфимского клуба, а также поздравил болельщиков с наступающим новым годом.

«Прошло уже больше половины сезона. Были успешные матчи, были и те, в которых должны были побеждать. Конечно, приходится иногда расстраивать наших болельщиков. Читаю много негативных отзывов подписчиков. Хочу сказать, что, если уверен в своей правоте, надо двигаться вперед и не шарахаться от испуга. Ибо нефиг.

В этом сезоне на наших игроков легла большая нагрузка. К этому прибавились травмы ключевых игроков, а впереди еще и игра со СКА. Поэтому в эту новогоднюю ночь пожелайте нашей команде удачи и игр без травм! В остальном мы постараемся сами. С наступающим Новым Годом! Мирного неба!», - написал Баширов в своем телеграм-канале.

После 45 игр уфимцы с 55 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.