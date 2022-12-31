«Он очень талантливый»: Макдэвид похвалил Костина после победы над «Сиэтлом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру российского форварда Клима Костина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Напомним, в этой встрече нападающий «Ойлерз» оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 7:2.

«Думаю, что он очень хорош. Он очень мастеровитый, очень талантливый. Это чертовски отличная смесь. Думаю, что вы все это увидели сегодня», – заявил канадец пресс-службе НХЛ.

Добавим, что в сезоне-2021/22 Костин отыграл 21 матч и набрал 8 (4+4) очков.