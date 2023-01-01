World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ

До Гретцки 88 шайб/
01 января 2023 12:13
автор: Максим Скороходов

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» со счетом 9:2.

В составе американского клуба хет-трик оформил его капитан Александр Овечкин (30-я, 42-й и 57-я минуты), одну шайбу он забросил в большинстве, также по голу на свой счет записали Эрик Густафссон (1), Гарнет Хетеуэй (5), Ник Дауд (29), Дилан Строум, реализовавший численное преимущество (40), Маркус Юханссон (46) и Энтони Манта (56). Отметим, что российский хоккеист Евгений Кузнецов отдал три голевые передачи.

У канадской команды дубль оформил Коул Кофилд, забив в большинстве (25) и в равных составах (33).

«Кэпиталз» набрали 47 очков и занимают третье место в Столичном дивизионе, «Канадиенс» с 33 очками замыкают турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

«Вашингтон» 4 января примет «Баффало», «Монреаль» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» - 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Голы:
1:0 – Густафссон (Шири, Кузнецов), 00:32
2:0 – Хетеуэй (Дауд, Протас), 04:32
2:1 – Кофилд (Дак, Сузуки), 24:02 (Бол.)
3:1 – Дауд (Густафссон, Протас), 28:31
4:1 – Овечкин (Эллер, ван Римсдайк), 29:06
4:2 – Кофилд, 32:39
5:2 – Строум (Юханссон, Кузнецов), 39:21 (Бол.)
6:2 – Овечкин (Юханссон, Густафссон), 41:22 (Бол.)
7:2 – Юханссон (Фегервары, Кузнецов), 45:31
8:2 – Манта, 55:43
9:2 – Овечкин (Шири), 56:35

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стали известны четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею
Турнир 2023 года проходит в Канаде.
01.01.2023 12:31
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ
До Гретцки 88 шайб/
01.01.2023 12:13
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Он очень талантливый»: Макдэвид похвалил Костина после победы над «Сиэтлом»
Россиянин оформил дубль и помог команде разгромить соперника.
31.12.2022 19:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Генеральный директор «Салавата Юлаева» подвел итоги года для клуба
Уфимцы по традиции являются одними из фаворитов КХЛ.
31.12.2022 18:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Форвард «Трактора» Рыков о победной серии челябинцев: Все в команде стали дружнее
В последнем матче подопечные Анвара Гатиятуллина обыграли магнитогорский «Металлург».
31.12.2022 14:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Разин заявил, что «Северсталь» заслужила победу над «Торпедо»
Команда из Череповца удержала преимущество, добытое в первых двух периодах.
31.12.2022 11:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»
Данный гол для 25-летнего россиянина стал четвертым в сезоне.
31.12.2022 09:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Эдмонтон» разгромил «Сиэтл», Костин оформил дубль
В США состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ.
31.12.2022 09:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Роли.
31.12.2022 08:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол Малкина не помог «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси»
36-летний форвард обошел Сергея Федорова по количеству очков в НХЛ.
31.12.2022 08:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика