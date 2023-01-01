Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» со счетом 9:2.

В составе американского клуба хет-трик оформил его капитан Александр Овечкин (30-я, 42-й и 57-я минуты), одну шайбу он забросил в большинстве, также по голу на свой счет записали Эрик Густафссон (1), Гарнет Хетеуэй (5), Ник Дауд (29), Дилан Строум, реализовавший численное преимущество (40), Маркус Юханссон (46) и Энтони Манта (56). Отметим, что российский хоккеист Евгений Кузнецов отдал три голевые передачи.

У канадской команды дубль оформил Коул Кофилд, забив в большинстве (25) и в равных составах (33).

«Кэпиталз» набрали 47 очков и занимают третье место в Столичном дивизионе, «Канадиенс» с 33 очками замыкают турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

«Вашингтон» 4 января примет «Баффало», «Монреаль» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» - 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Голы:

1:0 – Густафссон (Шири, Кузнецов), 00:32

2:0 – Хетеуэй (Дауд, Протас), 04:32

2:1 – Кофилд (Дак, Сузуки), 24:02 (Бол.)

3:1 – Дауд (Густафссон, Протас), 28:31

4:1 – Овечкин (Эллер, ван Римсдайк), 29:06

4:2 – Кофилд, 32:39

5:2 – Строум (Юханссон, Кузнецов), 39:21 (Бол.)

6:2 – Овечкин (Юханссон, Густафссон), 41:22 (Бол.)

7:2 – Юханссон (Фегервары, Кузнецов), 45:31

8:2 – Манта, 55:43

9:2 – Овечкин (Шири), 56:35