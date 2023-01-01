Шипачев вошел в число лучших хоккеистов КХЛ по итогам декабря

КХЛ огласила имена лучших хоккеистов лиги по итогам декабрьских матчей.

Так, звание лучшего вратаря досталось голкиперу «Авангарда» Василию Демченко, который помог своей команде одержать пять побед в 9 матчах. Он отразил 94,67% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником назван хоккеист «Северстали» Даниил Пыленков. В его активе 9 матчей, 8 (3+5) очков, пять силовых приемов, девять блокированных бросков и три отбора шайбы. Он впервые удостоился подобной награды.

Лучшим форвардом оказался нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, набравший 12 (1+11) очков в 10 матчах.

Наконец, звание лучшего новичка досталось форварду «Локомотива» Степану Никулину, который в 10 матчах забросил 4 шайбы и отдал 5 голевых передач.