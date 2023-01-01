В США отметили прогресс Костина в «Эдмонтоне»

Американский журналист Боб Стауффер признался, что не ожидал от российского нападающего Клима Костина яркой и результативной игры в составе «Эдмонтон Ойлерз».

«9 октября, когда «Эдмонтон» выменял Клима Костина за Дмитрия Саморукова, кто-нибудь мог предсказать, что сейчас он будет производить такое впечатление? У Костина уже девять (5+4) очков с показателем полезности «+4» в 22 матчах.

Он мощный. Конкурентоспособный. Продуктивный. И сейчас превосходит сразу нескольких других форвардов «Ойлерз», - написал американец в своих соцсетях.

Напомним, после 38 игр «нефтяники» с 42 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.