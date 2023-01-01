«Даллас» продлил контракт с 38-летним ветераном команды

«Даллас Старз» объявили о продлении контракта с 38-летним форвардом команды Джо Павелски.

По информации клубной пресс-службы «звезд», новое соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2023/24. Зарплата ветерана составит 3,5 миллиона долларов, а также еще два миллиона предусмотрены в качестве различных бонусов.

Напомним, что Павелски выступает в составе «Далласа» с 2019 года. Среди его партнеров по команде есть российский форвард Денис Гурьянов.

Перед началом текущего сезона «Старз» покинул Александр Радулов, перебравшийся в Россию и заключивший контракт с казанским «Ак Барсом».