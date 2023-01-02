Отец Баркова заявил, что КХЛ не лучшее место для развития физики

Отец финского нападающего «Флориды» Александра Баркова Александр Барков-старший рассказал, почему его сын не играл в КХЛ.

«Когда маленький Сашенька был еще юным, шестнадцати лет, раздался звонок из России. Тренер московского «Динамо» сказал, приходи к нам, ты сразу попадешь в состав клуба КХЛ. Предлагали место второго центрового в команде или даже первого. Я сказал, что у него есть все навыки, ему просто нужна физика. А Финляндия — лучшее место для развития физики. Никакой России», - сказал Барков-старший финским журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Барков-младший набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ.