Буллит Свечникова принес победу «Каролине» в матче с «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Каролина» завершился в пользу гостей.
В основное время встречи команды не смогли выявить победителя (4:4). Такая же ситуация сложилась в овертайме, а в серии буллитов точнее оказались «Харрикейнз». Единственным, кто реализовал свой шанс, оказался российский форвард Андрей Свечников.
Таким образом, «Каролина» одержала 11-ю победу кряду, а «дьяволы» уступили в третьем матче из последних четырех.
4 января команда Свечникова сыграет с «Рейнджерс», а «Нью-Джерси» днем позже встретится с «Детройтом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Каролина» – 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, по буллитам – 0:1)
Голы:
0:1 – 29 Степан (Котканиеми, Ноусен)
1:1 – 37 Хьюз (Хаула, Мерсер)
1:2 – 39 Ахо ()
2:2 – 47 Братт (Татар)
2:3 – 49 Степан (де Хаан, Ноусен)
3:3 – 49 Хишир (Татар, Братт)
4:3 – 54 Братт (Грейвс, Хэмилтон)
4:4 – 56 Нечас (Ахо, Бернс)
Вратари: Блэквуд 43/47 – Раанта 24/28.