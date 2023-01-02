Буллит Свечникова принес победу «Каролине» в матче с «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Каролина» завершился в пользу гостей.

В основное время встречи команды не смогли выявить победителя (4:4). Такая же ситуация сложилась в овертайме, а в серии буллитов точнее оказались «Харрикейнз». Единственным, кто реализовал свой шанс, оказался российский форвард Андрей Свечников.

Таким образом, «Каролина» одержала 11-ю победу кряду, а «дьяволы» уступили в третьем матче из последних четырех.

4 января команда Свечникова сыграет с «Рейнджерс», а «Нью-Джерси» днем позже встретится с «Детройтом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Каролина» – 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – 29 Степан (Котканиеми, Ноусен)

1:1 – 37 Хьюз (Хаула, Мерсер)

1:2 – 39 Ахо ()

2:2 – 47 Братт (Татар)

2:3 – 49 Степан (де Хаан, Ноусен)

3:3 – 49 Хишир (Татар, Братт)

4:3 – 54 Братт (Грейвс, Хэмилтон)

4:4 – 56 Нечас (Ахо, Бернс)

Вратари: Блэквуд 43/47 – Раанта 24/28.