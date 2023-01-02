Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мика Зибанежад. Еще по одной шайбе забросили Крис Крайдер, Винсент Трочек и Артмеий Панарин. На счету россиянина также одна результативная передача. Дважды «Рейнджерс» реализовывали численное преимущество.

Хозяева ответили точными бросками Ника Казинса, Самуэля Беннетта, реализовавшего большинство, и Эрика Стаала.

Ворота «пантер» защищал Сергей Бобровский, а вот Игорю Шестеркину тренерский штаб «Рейнджерс» дал передохнуть.

«Нью-Йорк» набрал 46 очков и расположился на седьмой строчке а турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» с 36 очками осталась на 13-й позиции.