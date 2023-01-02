«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», Свечников и Барабанов забросили по шайбе

Хоккеисты «Сан-Хосе» нанесли поражение игрокам «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились два россиянина: Александр Барабанов и Евгений Свечников. Оба забросили по шайбе.
Таким образом, «Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений кряду, а «Блэкхокс» уступили в четвертом матче подряд.
4 января «Чикаго» сыграет с «Тампой», а «Шаркс» через три дня встретятся с «Анахаймом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Сан-Хосе» – 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Голы:
1:0 – 27 Кэйн (Митчелл)
2:0 – 34 Лафферти (Атанасиу)
2:1 – 36 Гаджович (Карлссон, Линдблум)
2:2 – 36 Влэшик (Кутюр, Беннинг)
2:3 – 39 Барабанов (Карлссон, Кутюр)
2:4 – 44 Майер (Харрингтон, Гертл)
2:5 – 53 Свечников (Линдблум, Бонино)
Вратари: Мразек 23/28 – Кяхкенен 20/22.