Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ за 2022 год

НХЛ опубликовала список пятерку бомбардиров в 2022 году.

Замыкает его форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, набравший 118 очков, но ставший автором меньших голов чем нападающий «Торонто» Митчелл Марнер (четвертое место).

Третьим в списке оказался Джонни Годро (119 очков), начинавший год в «Калгари», а завершавший в «Коламубсе». Вторым - другой игрок «Флэймз» Мэттью Ткачук (121),

Лучшим бомбардиром 2022 года по очкам стал капитан «Эдмонтонна» Коннор Макдэвид, набравший 143 результативных действия.