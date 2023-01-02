«Ванкувер» может обменять Кузьменко, чтобы не потерять игрока бесплатно

Руководство «Ванкувер Кэнакс» может обменять российского форварда команды Андрея Кузьменко.

По информации американской прессы, это произойдет в том случае, если до 3 марта стороны не договорятся о новом контракте. В случае обмена хоккеист не станет неограниченно свободным агентом, и клуб не потеряет возможность заработать на его трансфере.

Напомним, действующее соглашение россиянина рассчитано до конца текущего сезона.

В 34 матчах регулярного первенства НХЛ Кузьменко набрал 32 (15+17) очка. Андрей переехал в Ванкувер перед началом текущего сезона, перейдя из питерского СКА и заключив с заокеанским клубом однолетний контракт.

В настоящее время хоккеист является третьим бомбардиром своей команды.