Швеция обыграла Финляндию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции нанесла поражение команде Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тре Крунур», в составе которых дубль оформил Лео Карлссон. Победную шайбу забросил Виктор Стьенборг в меньшинстве.

Финны дважды вели в счете стараниями Оливера Капанена и Нико Хуухтанена, однако в итоге уступили и вылетели с турнира.

Таким образом, Швеция вышла в полуфинал. В остальных парах 1/4 финала Чехия сыграет со Швейцарией, США с Германией, а Канада проэкзаменует Словакию.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях.