Умер олимпийский чемпион Баутин

На 56-м году ушел из жизни олимпийский чемпион Сергей Баутин, сообщает пресс-служба московского «Динамо», одного из бывших клубов экс-защитника.
По данным источника, Баутин умер от продолжительной болезни.
Золото Олимпиады Сергей Викторович выиграл в 1992 году в составе команды СНГ.
На клубном уровне помимо «Динамо» Баутин выступал за «Кристалл», «Виннипег», «Детройт» (и его фарм-клуб «Эдирондек»), «Сан-Хосе» (и фрам-клуб «Канзас-Сити»), шведский «Лулео», «Ак Барс», «Нюрнберг», японский «Одзи Иглз», магнитогорский «Металлург» и «Крылья Советов».
источник: ХК «Динамо» (Москва)