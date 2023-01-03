Чехия разгромила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом МЧМ по хоккею

В четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Чехии разгромила команду Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу восточноевропейцев, в составе которых дубли оформили Иржи Кулих, Габриэл Штурц и Марцел Марцел. Еще по одной шайбе забросили Петр Гаусер, Давид Йиржичек и Эдуард Шале. Один раз чехи поразили ворота соперников в меньшинстве.

Швейцарцы смогли ответить лишь точным броском Луи Робена.

Таким образом, Чехия стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее Швеция выбила из розыгрыша Финляндию.

Добавим, что сборная России не принимает участия в турнире в связи с отстранением от международных соревнований под эгидой ИИХФ.