World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чехия разгромила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом МЧМ по хоккею

Встреча закончилась с неприличным счетом.
03 января 2023 00:00
автор: Александр Шульгин

В четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Чехии разгромила команду Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу восточноевропейцев, в составе которых дубли оформили Иржи Кулих, Габриэл Штурц и Марцел Марцел. Еще по одной шайбе забросили Петр Гаусер, Давид Йиржичек и Эдуард Шале. Один раз чехи поразили ворота соперников в меньшинстве.

Швейцарцы смогли ответить лишь точным броском Луи Робена.

Таким образом, Чехия стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее Швеция выбила из розыгрыша Финляндию.

Добавим, что сборная России не принимает участия в турнире в связи с отстранением от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чехия разгромила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом МЧМ по хоккею
Встреча закончилась с неприличным счетом.
03.01.2023 00:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Умер олимпийский чемпион Баутин
Члену Зала Славы Отечественного хоккея было 55 лет.
02.01.2023 21:58
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Швеция обыграла Финляндию и вышла в полуфинал МЧМ
Турнир выходит на финишную прямую.
02.01.2023 21:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ за 2022 год
Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ за 2022 год
Лучшим стал Макдэвид.
02.01.2023 16:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Ванкувер» может обменять Кузьменко, чтобы не потерять игрока бесплатно
«Ванкувер» может обменять Кузьменко, чтобы не потерять игрока бесплатно
Стороны попытаются договориться о новом контракте.
02.01.2023 11:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», Свечников и Барабанов забросили по шайбе
«Шаркс» прервали серию из трех поражений кряду.
02.01.2023 08:40
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»
Россиянин забил сам и помог отличиться партнерам.
02.01.2023 08:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Буллит Свечникова принес победу «Каролине» в матче с «Нью-Джерси»
Россиянин – единственный, кто реализовал свою попытку.
02.01.2023 08:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Отец Баркова заявил, что КХЛ не лучшее место для развития физики
Перспективный хоккеист остался в Финляндии.
02.01.2023 00:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Даллас» продлил контракт с 38-летним ветераном команды
«Старз» сохранили Павелски в своем составе.
01.01.2023 22:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика