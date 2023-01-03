Минское «Динамо» обыграло «Амур» и прервало серию из 8 поражений подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Динамо» Минск завершился в пользу белорусского клуба – 4:1.
В составе победителей отличились Павел Варфоломеев, Ник Меркли, Роман Горбунов и Райан Спунер. У дальневосточной команды шайбу забросил Яков Рылов.
Таким образом, «Динамо» прервало серию из восьми поражений кряду, а «Амур» уступил в четвертом матче из последних пяти.
5 января «Динамо» сыграет с «Адмиралом», а «Амур» в тот же день встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Динамо» Минск – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы:
0:1 – 2 Варфоломеев (Алистров)
1:1 – 42 Рылов (Вихарев, Гребенкин)
1:2 – 48 Меркли (Козун, Спунер)
1:3 – 50 Горбунов (Душак, Пакетт)
1:4 – 58 Спунер (Колосов)
источник: «Советский спорт»