«Барыс» одержал волевую победу над «Металлургом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанчан, в составе которых отличились Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Шевченко, реализовавший большинство, и Александр Борисевич.
Гости вели 2:0 после точных бросков Павла Акользина и Брэндона Лайпсика.
Казахстанский клуб набрал 47 очков и остался на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сталевары» с 60 очками по-прежнему вторые.
источник: «Советский спорт»