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«Барыс» одержал волевую победу над «Металлургом»

Уральцы потерпели второе поражение подряд в КХЛ.
03 января 2023 16:14
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанчан, в составе которых отличились Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Шевченко, реализовавший большинство, и Александр Борисевич.

Гости вели 2:0 после точных бросков Павла Акользина и Брэндона Лайпсика.

Казахстанский клуб набрал 47 очков и остался на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сталевары» с 60 очками по-прежнему вторые.

источник: «Советский спорт»
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