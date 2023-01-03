Хет-трик Ткачева помог «Авангарду» разгромить «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде нанес поражение екатеринбургскому «Автомобилисту».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу сибиряков, в составе которых хет-трик оформил Владимир Ткачев, две шайбы забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Арсений Грицюк, Алексей Береглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский.

Екатеринбуржцы ответили единственной шайбой в исполнении Брукса Мэйсека.

«Авангард» набрал 60 очков и догнал идущий вторым в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург».

«Автомобилист» с 62 очками по-прежнему лидирует, но преимущество над ближайшими преследователями теперь составляет всего два очка.