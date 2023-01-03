Епанчинцев назвал причины поражения «Амура» от минского «Динамо»

Главный тренер хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча своей команды против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Большие-большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль. Забивают защитники, как тот же Рылов. Ушло немного хоккейное счастье, нацеленность на ворота. То лишнюю передачу отдаем, когда надо бросать, то шайба перескочит. Уверенность нужно вернуть нашим нападающим, сегодня именно этого не хватало», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:1 в пользу минчан.

В составе победителей отличились Павел Варфоломеев, Ник Меркли, Роман Горбунов и Райан Спунер. У дальневосточной команды шайбу забросил Яков Рылов.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из восьми поражений кряду, а «Амур» уступил в четвертом матче из последних пяти.

5 января «Динамо» сыграет с «Адмиралом», а «Амур» в тот же день встретится с «Барысом».