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Кравец считает, что счет матча «Автомобилист» - «Авангард» не отражает происходившего на льду

Омичи одержали крупную гостевую победу.
03 января 2023 18:12
автор: Александр Шульгин

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного первенства КХЛ, в котором его команда буквально уничтожила на выезде екатеринбургский «Автомобилист».

«В целом было непросто, но за счёт правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. И, конечно, нельзя не отметить вратаря, который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.

«Автомобилист» действительно сильная команда, и сегодня счёт не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу сибиряков, в составе которых хет-трик оформил Владимир Ткачев, две шайбы забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Арсений Грицюк, Алексей Береглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский.

Екатеринбуржцы ответили единственной шайбой в исполнении Брукса Мэйсека.

«Авангард» набрал 60 очков и догнал идущий вторым в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург».

«Автомобилист» с 62 очками по-прежнему лидирует, но преимущество над ближайшими преследователями теперь составляет всего два очка.

источник: КХЛ
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