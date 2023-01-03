Кравец считает, что счет матча «Автомобилист» - «Авангард» не отражает происходившего на льду

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного первенства КХЛ, в котором его команда буквально уничтожила на выезде екатеринбургский «Автомобилист».

«В целом было непросто, но за счёт правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. И, конечно, нельзя не отметить вратаря, который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.

«Автомобилист» действительно сильная команда, и сегодня счёт не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу сибиряков, в составе которых хет-трик оформил Владимир Ткачев, две шайбы забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Арсений Грицюк, Алексей Береглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский.

Екатеринбуржцы ответили единственной шайбой в исполнении Брукса Мэйсека.

«Авангард» набрал 60 очков и догнал идущий вторым в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург».

«Автомобилист» с 62 очками по-прежнему лидирует, но преимущество над ближайшими преследователями теперь составляет всего два очка.