Гашек рассказал, зачем пишет письма с требованиями отстранить россиян

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек рассказал, зачем он пишет письма с требованиями отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Я могу просто сидеть дома, ничего не делать. Но это было неправильно. Я рад, что могу высказывать мнение, которое интересно людям. Я хочу, чтобы люди услышали мое мнение, подумали и, возможно, поддержали меня», - сказал Гашек СМИ Словакии.

Напомним, что ранее Гашек требовал, чтобы НХЛ не допустила игры российских хоккеистов в матчах «Нэшвила» и «Сан-Хосе», которые состоялись в Праге.

НХЛ не послушала экс-вратаря, потому что в этих встречах за «хищников» играл Яков Тренин, а за «акул» - Евгений Свечников.

Помимо НХЛ Гашек пишет письма с требованиями об отстранении россиян в АТР и WTA.