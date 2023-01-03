Дубль Кручинина помог «Торпедо» обыграть «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Алексей Кручинин. Еще по одной шайбе забросили Максим Летунов, Антон Сизов и Егор Виноградов.

Гости ответили точными бросками Артема Николаева и Доната Стальнова.

Отметим, что в матче принял участие внук Владислава Третьяк - Максим, который сменил Артемия Плешкова в воротах южан после четырех пропущенных шайб.

«Торпедо» набрало 61 очко и догнало идущий третьим на Западе ЦСКА. Сочинцы с 18 очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу.