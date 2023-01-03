«Витязь» удержал победу над «Куньлунью»

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 2:1.
На шайбы хоккеистов российского клуба Кирилла Рассказова (4-я минута) и Дмитрия Кугрышева, забившего в большинстве (40), китайская команда ответила реализацией численного преимущества усилиями Клиффорда Пу (44).
Клуб из Балашихи набрал 50 очков и поднялся на шестое место турнирной таблицы Западной конференции, где «Ред Стар» с 36 очками идет десятым.
«Витязь» 6 января сыграет в гостях против «Ак Барса», «Куньлунь» в этот же день проведет матч в Москве против местного «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Рассказов (Старков), 3:30
2:0 – Кугрышев (Галузин, Волгин), 39:37 (Бол.)
2:1 – Пу, 43:40 (Бол.)