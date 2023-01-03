Шайба Каменева в овертайме принесла ЦСКА победу над московским «Динамо»

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 3:2 ОТ.

В основное время у команды Алексея Кудашова забивали Джордан Уил (1-я минута) и Игорь Чернышов (34), а у армейцев – Сергей Плотников (12) и Константин Окулов (37).

В овертайме победу ЦСКА принес Владислав Каменев (62).

Армейцы с 63 очками идут третьими в турнирной таблице Западной конференции, где бело-голубые, набрав на три очка меньше, занимают пятое место.

ЦСКА 5 января примет «Сочи», «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Куньлунью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Уил (Лилья, Тринеев), 00:49

1:1 – Плотников (Ярош), 11:23

1:2 – Чернышов, 33:59

2:2 – Окулов (Мингачев), 36:31

3:2 – Каменев (Окулов, Нестеров), 61:06